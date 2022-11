¿Quién ganó el encuentro Steelers vs Saints?

Así quedó el marcado

Steelers aprovecharon la “inoperancia” de los Saints

Steelers se enfrentan a los Saints y terminan aprovechando la oportunidad. Kenny Pickett y George Pickens aportaron un touchdown terrestre de una yarda cada uno y los Steelers de Pittsburgh doblegaron el domingo 20-10 a unos inoperantes Saints de Nueva Orleans.

Impulsados por el regreso del outside linebacker estelar T.J. Watt, los Steelers (3-6) frenaron a los Saints en 186 yardas para apuntarse apenas su tercer triunfo de la temporada. Pittsburgh capturó a Andy Dalton dos veces y forzó un par de intercepciones, según The Associated Press.

Así terminó el encuentro Steelers vs Saints

Lo anterior, ocurrió en el último cuarto para frustrar cualquier esperanza de remontada de los Saints (3-7), según informó The Associated Press el domingo por la noche. Watt no había jugado desde que se desgarró el pectoral izquierdo al final de la victoria de la primera jornada sobre Cincinnati.

La defensiva de Pittsburgh parecía perdida a veces sin el Jugador Defensivo del Año de la NFL 2021. Regresó a los entrenamientos hace dos semanas y dejó en claro que todos los objetivos de pretemporada de su equipo aún se pueden lograr, incluso después del peor arranque de campaña del equipo desde 2013.