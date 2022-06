“Explicamos que sabemos, afirmamos y contrastamos que el jueves a la 1:00 a.m Gerard Piqué y esta joven ‘C’ estaban en una localidad (Catalana) en la costa y estaban en una actitud pues cómplice y cariñosa. Jueves a la 1:00 a.m los dos juntos en el coche del jugador de fútbol en una localidad costera”, añadieron las presentadoras.

Confirman que se desconoce la naturaleza de esa relación

Posteriormente compartieron que, como prensa es muy complicado seguir a Gerard Piqué, “También es verdad que la hora en la que fueron vistos, a la 1:00 a.m también nos hace pensar que el jugador hace todo lo posible para evitar ser captado por los paparazzi porque a demás sabemos que esta semana ha estado perseguidísimo por varias agencias de noticias españolas”.

Por último aseguraron que ambos llevan una relación la cual no se ha confirmado sí sea de amistad, trabajo o romance, “Con este dato que has dado podemos confirmar que como mínimo siguen siendo amigos estos dos y que no quieren que se les pille porque están haciendo todas las maniobras posibles para que no los pillemos… Desconocemos el tipo de relación que mantienen, la naturaleza de esta relación no la sabemos”. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Gerard Piqué supuesta amante.