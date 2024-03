Francisca presume por fin el nuevo look de su hijo Gennaro

Gennaro rompe esquemas capilares.

Francisca desafía críticas maternas.

Corte de pelo simbólico.

En medio de una ola de críticas y comentarios sobre la apariencia capilar de su hijo Gennaro, Francisca por fin ha tomado una dura decisión.

La reconocida conductora dominicana Francisca cedió ante las presiones sociales y llevó a su primogénito a la peluquería para un cambio de imagen que ha dejado a todos sorprendidos.

Por mucho tiempo, la melena rizada y abundante de Gennaro fue objeto de debate en las redes sociales, generando preguntas sobre la decisión de ella de mantener el cabello largo de su pequeño.

La conductora, quien recientemente dio a luz a su segundo hijo, Franco, no había mostrado intenciones de cortar el pelo de Gennaro, defendiendo con firmeza su derecho como madre a decidir sobre la apariencia de su hijo.

En anteriores declaraciones, Francisca expresó su rechazo a permitir que las opiniones externas influenciaran su decisión.

«A mí nadie desde afuera me va a obligar a que le corte el pelo a mi hijo», mencionó anteriormente la conductora.

«Mi muchacho es mío, no le quiero cortar el cabello, se me hace divino. A él no le molesta, él no lo ha pedido, a mí no me molesta», dijo la presentadora.