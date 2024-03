Thalí García explota contra Telemundo; ¿queda totalmente fuera de La Casa de los Famosos?

Getting your Trinity Audio player ready...

Thalí García explota contra Telemundo.

Aseguran que la cancelaron horas antes del show.

Thalí García, vuelve al ojo del huracán después de darse a conocer que se encuentra 'enojadísima' con Telemundo y La Casa De Los Famosos. Por medio de redes sociales, la actriz mexicana informó que su llamado a la gala del viernes fue cancelado a un par de horas de iniciar el show. En el live que ofreció, la mexicana no dudó en revelar que se encontraba 'sorprendida' por la decisión de la producción y por último, declaró si seguirá en Telemundo o se irá. En el siempre cautivador mundo del entretenimiento, las sorpresas y los giros inesperados son moneda corriente. La talentosa actriz mexicana, conocida por su participación en diversas producciones televisivas, ha protagonizado un nuevo capítulo de controversia. Thalí García, no dudó en exponer el trato que recibió de Telemundo y la producción de La Casa De Los Famosos, después de ser cancelada para presentarse en la gala. El incidente tomó relevancia cuando García, a través de sus redes sociales, anunció con un dejo de frustración y conservando el profesionalismo, lo que estaba ocurriendo.

Thalí García explota contra Telemundo La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores y para aquellos espectadores que esperaban con ansias disfrutar de la presencia de la actriz. En el live que protagonizó, inició contando que desde el día jueves se le avisó que debía ir a la gala del viernes, pero debía esperar indicaciones. «Se me avisa que hoy me voy a presentar en las galas, ayer me dan mi llamado y yo esperando de alguna manera, alguna resolución, alguna sorpresa, algunas indicaciones de La Jefa, no sé algo», declaró. «Hoy, hace tres horas, me avisaron de que me cancelaban la participación en la gala de hoy», confirmó la sonorense a sus seguidores de Instagram.

¿Qué ocurrió? En un live transmitido en tiempo real, Thalí García no escatimó en detalles al expresar su sorpresa y descontento frente a la decisión que tomaron. «No me dan más explicación y no me pueden dar más explicación. No es por querer defender a Telemundo o la producción, sino que así es el formato», aseguró. En última instancia, declaró que deberá esperar a obtener detalles sobre lo que ocurrió, pero especificó que sabe que no de darán mayores detalles. «Mientras siga trabajando para ellos, es muy poca la información que me pueden dar», informó la actriz mexicana en la trasmisión que hizo.

¿Una duda sin respuesta? La incertidumbre sobre los motivos de esta repentina cancelación ha dejado a todos con la pregunta en el aire: ¿Qué llevó a Telemundo a tomar esta decisión de último minuto? En el video que hizo la actriz, aseguró que se encuentra decaída por la situación que se presentó en el popular programa de televisión. «Lo de hoy me deja en un desconcierto absoluto, me deja triste pues no les voy a negar que por un segundo pensé que iba a entrar a esa fiesta», destacó. «Y dije, ‘wow, volverlos a ver, a convivir, a abrazarnos, a limar asperezas, a emocionarnos mucho, seguramente… No sé en cuánto tiempo voy a regresar a las galas, no es algo que yo pueda determinar», informó.

¿Tomará acciones en contra de Telemundo? Poco después de finalizar el live, la actriz compartió en sus historias de Instagram su sentir al respecto y declaró que no volverá a hablar sobre ese hecho. «Así de sencillo. Yo no quiero que el público se sienta ofendido u timado, pero les pido comprensión por qué todo lo quieren mal interpretar», destacó. «Yo soy muy tolerante y empática pero llega un punto donde uno debe poner límites», informó la actriz en la historia de Instagram. PAA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ. «Agradezco y nunca morderé la mano que me da de comer, pero tampoco puedo responsabilizarme de una conversación que no comencé yo», finalizó.