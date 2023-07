Antes de la noticia, te invitamos a escuchar nuestro podcast ‘Ángeles en tu Mundo’, es el programa que despertará en ti la conexión especial que siempre has tenido por derecho de conciencia al reino angelical. Ellos, los ángeles, de la mano de Geovana Aispuro, angelologa experimentada con estas energías de luz, te guiarán para sanar tus bloqueos emocionales a través de meditaciones profundas que te sumergirán en el mundo celestial. Puedes descargar y escuchar AQUÍ.

La conductora de Despierta América apenas se había aliviado hace un año y medio y la gente ya la estaba bombardeando con cuestionamientos sobre cuánto tendría a su segundo bebé y pareciera que el momento llegó, pues los rumores de un posible embarazo de nueva cuenta toman bastante fuerza aunque no hay nada confirmado.

Ahora, la cuenta de Instagram dedicada a chismes del entretenimiento ‘Chamonic’, levanta más ámpula del tema asegurando que la conductora de Despierta América en verdad está esperando su segundo bebé, sin embargo, en el matutino de Univisión aun no se da a conocer nada oficial por lo que pudiera tratarse de mera especulación.

¿Francisca por fin ‘le dará gusto’ a su miles de fanáticos?

En la cuenta de Instagram ‘Chamonic’, se puede leer: «Les cuento que me dicen que Francisca conductora de Despierta America …estaría en la dulce espera de su segundo bebé! Embarazada… veremos tiempo al tiempo, a mi no me crean, pero sí créame jajaja», es lo que se asegura sobre la famosa del matutino.

Pero ¿qué dice la gente en las últimas publicaciones de la conductora? En fotos y videos recientes, la gente no deja de cuestionarla: «Francisca ¿es verdad que está embarazada? Felicidades si es verdad», «Creo que está embarazada», «¿Francis y esa almohada acaso ocular algo? Pienso que está embarazada», «Francisca está embarazada se le nota en el cambio de Ropa cuando llega al trabajo».