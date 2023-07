¿CONFIRMAN DESPIDO DE RAÚL GONZÁLEZ? La productora de Despierta América no aguantó la presión y manda mensaje: "Que ni vuelva. Fue uno de los eliminados".

Raúl González ¿salió de Despierta América y no le hicieron despedida del matutino ? Las sospechas comenzaron a correr en cuanto los espectadores del show se dieron cuenta que el conductor no apareció en las últimas emisiones y ninguno de sus compañeros han hablado respecto a dónde se encuentra…

En sus historias de Instagram, Luz María Doria fue clara: «Raúl González está de vacaciones», lo que sin duda no dejó más a especulación y por si no fuera suficiente, el mismo conductor reaccionó y afirmó a sus espectadores: «Así es. Estoy en unas merecidas vacaciones», manifestó, echando por la borda que lo habían corrido.

¿La gente quiere fuera del show a Raúl González?

En la cuenta de Instagram de ‘People en Español’ la gente reaccionó sobre lo sucedido con Raúl González y opinaron: «Ya lo votaron por hablador», «Ese hombre tiene un gran talento es de lo mejor en el programa», «Es el mejor que queda en el programa», «Que se cuide que eso es lo de ellos, sacar la gente de sorpresa», «Que ya ni salga ese payaso, le haría un favor al programa, cae mal».

Más personas manifestaron: «Qué bueno, ya no aporta nada que les den chance a gente nueva joven fresca», «Ay no ,ese hombre ya no más en ese programa», «me cae pésimo ese man, que ni vuelva», «Tratando de salir de el closet», «Tiene la sangre pesada ese hombre», «Honestamente yo ni cuenta me había dado, que ya no regrese», «Fue uno de los eliminados, yo creo».