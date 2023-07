El actor mexicano Luis Fernando Peña es captado comprando tenis piratas

Contundentes palabras

Este 25 de julio, Luis Fernando Peña participó en un ‘live’ en redes sociales con su esposa, Aly Noris, en el que aprovechó para hablar de los señalamientos que ha recibido. Ante la ola de criticas que se hizo presente en redes sociales, el actor decidió confesar que compraba tenis falsos en Tepito y hasta reveló la razón por la que lo hacía.

“Sí, los compro. ¿Y? Hay una poderosísima razón por la que yo me compro esos tenis, no me voy a comprar tenis de 11 mil pesos y tener a mis hijos sin comer, es así de sencillo”, aseguró el actor de telenovelas mexicano y no agradaron mucho sus palabars.