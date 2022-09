¡Eva Luna Montaner fotografía a su esposo sin ropa y la critican!

¡Eva Luna expuso a su esposo en la ducha!

La gente levantó fuertes críticas y aseguraron lo peor

¿Falta de privacidad? ¡Las polémicas que ha tenido la pareja!

Eva Luna fotografía esposo sin ropa. La palabra ‘polémica’ no va a lado de Eva Luna, pero la hija de Ricardo Montaner se acaba de meter a la boca del lobo luego de subir una publicación en donde se puede ver a su esposo, el cantante Camilo completamente desnudo dentro de la ducha, cosa que levantó muchas críticas.

No se sabe el motivo por el cual lo hizo la cantante y actriz, sin embargo la gente opinó lo peor, pues hasta dijeron que eso era falta de privacidad y también de respeto. Camilo y Eva Luna Montaner tienen una relación muy particular, la cual mucha gente no entiende, sin embargo ellos se ven bastante contentos.

Eva Luna fotografía esposo sin ropa: Fotografió a su esposo en la ducha

Eva Luna Montaner hizo lo inimaginable, nadie pensó que se atrevería a tanto, y aunque no se ve la imagen clara, si es bastante explícita. La cantante subió una publicación en donde se puede ver a su esposo, el intérprete de ‘Vida de Rico’ bañándose, en donde se le ve el trasero, pero la borró inmediatamente.

Las críticas que ha levantado esta imagen han sido bastantes, pues aunque la historia ya no está disponible en sus historias, algunos medios captaron el bochornoso momento. Por medio del portal de noticias Chisme No Like, esto fue criticado por muchas personas. Archivado como: Eva Luna fotografía esposo sin ropa