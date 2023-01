De acuerdo con lo que se ve en el video, Mayeli cuenta que fue la mamá de Giselle Soto quien comenzó a molestar a la empresaria y ex participante de ‘Rica, Famosa y Latina’, atacándola e insultándola a ella y a los productos que vende. Por lo cual Mayeli no se quedó de brazos cruzados y la invitó a unirse al live. Archivado como: La esposa de Lupillo Rivera lanza ataque a Mayeli

Y es que, luego de que la mamá de Giselle comenzara a atacar a Mayeli Alonso, esta última reaccionó como era de esperarse, insultándola pero también asegurando que nunca ha tenido problemas con al esposa de Lupillo: "Yo nunca he tenido un problema con tu hija. Yo siempre les he dicho a mis hijos que la traten con respeto", después de eso la madre de Giselle le comenzó a decir que Mayeli 'estaba amargada' porque Lupillo la dejó.

Mayeli, como era de esperarse, lo primero que le dijo a la mamá de la esposa de Lupillo, fue que qué problema tenía con ella y porque tanto ataque, por lo cual la señora comenzó diciéndole que era una farsa ella y su producto. “Yo nunca he probado tus productos, pero he conocido gente que dice que no les ha servido”, dijo la señora Marisol “Ten respeto hacía mí ya que eres vulgar”.

"Yo no entiendo cuál es el problema, yo veo a ésta señora y lo que me da es lástima, lástima me da. Yo se que es una gran mujer y que ha sufrido, y yo la admiraba por eso", comenzó diciendo. "¿Para qué me mete a mi? Yo no me voy a meter porque eso a mi me vale madre, pero ella se está metiendo con mi negocio, yo estoy pagando por cosas que yo no hice ni dije", declaró en un video compartido por 'Escandalo_o' .

Asegura Giselle que prefiere ‘alejarse de los chismes’

“Yo dije no me voy a meter en ningún drama cuando se trate de la familia, acerca de ella porque honestamente no me importa. La gente me ataca en cada entrevista ¿Y saben qué? No soy la artista, no tengo nada que decir, yo en lo mío”, dijo en un live.

"Pero esto de chismes y andarme enredando, that's not me (No hago eso), y se que la gente que me sigue sabe eso", acabó diciendo la esposa de Lupillo. Mientras tanto, el cantante, no ha dado muchas declaraciones al respecto. En los comentarios, esto es lo que la gente opina: "Lástima le debería dar pero su mamá", "¿No sabe cual es el problema? Hahaha tu mamita empezó comentando y atacando a Mayeli, ofendiéndola", "Ella lo que debe controlar es a la madre que la abandonó, porque esa señora estaba moleste y moleste a Mayeli", dijeron algunos usuarios.

