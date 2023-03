Por otra parte, Alejandro González Iñarritu estará en la gala por la película “Bardo”, y aunque no será galardonado directamente, la cinta compite por el premio a la Mejor Fotografía, de acuerdo con TV Azteca . Un año después de que Will Smith irrumpió en el escenario del Teatro Dolby y le dio una bofetada a Chris Rock, los Oscar regresan para una ceremonia que intentará superar uno de los momentos más infames en la historia de los Premios de la Academia.

Aquí la cobertura minuto a minuto del evento más importante del cine: el año pasado la gala de los Oscars se vió sumamente afectada por el tremendo ‘bofetón’ que Will Smith le propinó al comediante Chris Rock luego de un desatinado chiste sobre la calvicie de su esposa, Jada Pinkett Smith.

¿Quién conducirá los Oscars 2023?

Jimmy Kimmel, es el primer maestro de ceremonias en solitario en cinco años y regresa por tercera vez como anfitrión. El comediante de programas nocturnos prometió hacer chistes sobre La Bofetada, pues sería “ridículo” no hacerlo, dijo, de acuerdo con The Associated Press.

Bill Kramer, director ejecutivo de la academia de cine, dijo que era importante, dado lo que sucedió el año pasado, tener “un presentador que realmente pueda sortear y manejar esos momentos”. “Nadie fue golpeado cuando presenté la ceremonia”, alardeó Kimmel irónicamente el jueves en el programa “Good Morning America”. “Todos se portaron bien en mis premios Oscar”.