Durante la presentación Rock blaba de “despertar”, hipersensibilidad y mencionó que “Nunca se sabe quién podría ser activado. Cualquiera que diga que las palabras duelen no ha recibido un puñetazo en la cara”, dijo la estrella de Hollywood en su stand-up de este sábado por la noche, según la Agencia The Associated Press.

“No soy una víctima”

Ya por último el actor y comediante cerró su show hablando sobre lo ocurrido hace un año con Will Smith: “Todos ustedes saben lo que me pasó, cuando Suge Smith me golpeó. Todo el mundo lo sabe”, dijo Rock. “Todavía duele. Tengo ‘Summertime’ resonando en mis oídos”.

“No soy una víctima, bebé. Nunca me verás en Oprah o Gayle llorando. Nunca lo verás. Nunca va a pasar. No somos del mismo tamaño. Este tipo hace películas sin camisa. Nunca me verán hacer una película sin camisa. Si estoy en una película y me someten a una cirugía a corazón abierto, me pongo un suéter”, dijo Rock. Archivado como: Chris Rock habla bofetada