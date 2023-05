Chivas vs Tigres. El momento más esperado ha llegado, se disputa la Gran Final de la Liga MX en donde las Chivas de Guadalajara reciben en su estadio a los Tigres de la UANL. El país de México se ha divido en dos, y los aficionados están bastante emocionados para conocer al campeón del Torneo Clausura 2023.

El encargado de cobrar la máxima pena desde los 11 pasos es la estrella de Francia Gignac y con un fuerte disparo venció al portero mexicano que no pudo hacer nada en el penal bien cobrado por Tigres. El marcador al 64 se encuentra Chivas 2 Tigres 1.

Y como dicen el que perdona pierde, y después de esa jugada ofensiva, el cuadro de Guadalajara no perdonaría y su delantero Poncho Guzman haría el segundo gol de los tapatíos en este primer tiempo y así ponerse en ventaja en el marcador por dos goles.

Sin duda los ánimos no se hicieron esperar en esta final de vuelta del fútbol mexicano, ya que después de la anotación de Chivas en los primeros minutos, Tigres respondería con una jugada que su estrella Gignac falló completamente frente al arco, y dejó escapar la posibilidad de empatar el juego.

Los primeros minutos del encuentro fueron de ida y de vuelta por parte de ambos equipos quienes buscan desesperadamente el gol que no pudieron hacer en el juego de ida en Monterrey. El cuadro local está obligado a llevarse el trofeo de campeón debido al apoyo incondicional de su afición.

Bronca afuera del estadio

Antes de iniciar el juego de vuelta, los ánimos se encendieron en los aficionados que asistieron al estadio para disfrutar de la Gran Final. Ya que reportaron un conato de bronca en las afueras del inmueble, donde los seguidores de ambas escuadras han caído en provocaciones y desataron el terror.

Las autoridades mencionaron que los espectadores lanzaron latas de refresco y vasos con cerveza en plena riña, ante esta situación, los elementos de seguridad no tardaron en llegar y aparecieron a tiempo para dispersar a los rijosos, que no llegaron a los golpes y sólo hubo intercambio de palabras e insultos, según TUDN. Archivado como: Chivas vs Tigres. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .