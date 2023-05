Y esta ocasión no es la excepción, el mundo del deporte en general se viste nuevamente de luto luego de que se difundiera la sensible noticia del fallecimiento de un exfutbolista, quién era jugador de los Xolos de Tijuana y también fue auxiliar técnico en los Gallos del Querétaro.

Muere exjugador Javier Yacuzzi. Las tragedias para las celebridades y figuras públicas no paran para este año 2022, lo que parecía ser un nuevo año con nuevas metas y expectativas se ha convertido en un cuento de terror para muchas familias de personalidades famosas , muchos han mostrado severas complicaciones de salud y otros han partido a otra vida.

Su retiro en 2018, el exjugador argentino inició su carrera en los banquillos como auxiliar en Racing Club ll, no fue hasta el 2022 que llegó a Gallos de Querétaro de la mano de Mauro Gerk para tomar el puesto de auxiliar técnico del equipo mexicano, desafortunadamente a sus 43 años Javier Yacuzzi perdió la vida.

Diferentes medios de comunicación dedicados al deporte, entre ellos TUDN , se encargaron de difundir la sensible noticia del fallecimiento de Javier Yacuzzi, de acuerdo con los primeros reportes el exjugador argentino formó parte de los Xolos de Tijuana durante el año 2010 concluyendo en 2011.

Javier Yacuzzi fue auxiliar técnico de Gallos de Querétaro

Esta se ha convertido en una noticia que sacudió por completó al medio del fútbol mexicano y argentino. La causa de muerte no ha sido revelada aún pero según el medio de TUND, el exfutbolista habría contraído un virus no especificado que contrajo en México del cuál ya no pudo recuperarse.

Por su parte el medio de Fox Sports, el club de Arsenal de Sarandí lamentó la muerte del querido futbolista, «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Javier Yacuzzi, campeón de la Copa Sudamericana 2007 y Suruga Bank 2008. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descansa en paz, Yacu».