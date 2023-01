Se llevan de emergencia a Lisa Marie Presley por posible paro cardíaco

Lisa Marie Presley sufrió posible paro cardíaco

La hija única de Elvis Presley fue trasladada de emergencia al hospital

Los hechos se dieron en su casa en California

Según reporta el portal dedicado a las celebridades TMZ, la hija única de Elvis Presley habría sido asistida por paramédicos al interior de su casa en California. Lisa Marie Presley fue trasladada al hospital por aparente paro cardíaco el día jueves 12 de Enero.

Lisa Marie Presley es conocida por ser la única hija del fallecido icono del rock and roll, Elvis Presley con su entonces esposa Priscilla Presley. Lisa Marie habría seguido los pasos de su padre al también convertirse en una cantante en el año de 2003, sin embargo, desde 2012 no ha lanzado ninguna nueva producción.

La vida de Lisa Marie Presley como la única hija de Elvis

Lisa Marie Presley es hija de la relación de Elvis junto a Priscilla Presley, además de ser la única hija del icono del rock and roll. Lisa Marie decidió seguir los pasos de su padre y perseguir una carrera musical en el año de 2003 lanzando su primer álbum ‘To Whom it May Concern’, del cual le siguieron dos producciones más.

Sin embargo desde el año de 2012, no ha lanzado otro álbum. Sin embargo es madre de cuatro hijos, de los cuales una es la actriz y cineasta Riley Keough. Riley ha trabajado en producciones como ‘El misterio de Silver Lake’, ‘La cabaña siniestra’, ‘Culpable’ y la próxima a estrenarse ‘Daisy Jones & The Six’.