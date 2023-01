Tras negarse a opinar de los dimes y diretes entre su hermano Lupillo y Mayeli Alonso, Juan Rivera comparte revelador video

El productor musical y youtuber dice qué pasará cuando esté en La Casa de los Famosos

La tercera temporada de este reality show, transmitido por Telemundo, comenzará el próximo martes 17 “Vamos viendo cómo estará este asunto”. Por medio de su canal oficial de YouTube, el productor musical y youtuber Juan Rivera, tras negarse a opinar de los dimes y diretes entre su hermano Lupillo y Mayeli Alonso, dice qué pasará cuando esté en La Casa de los Famosos, que comenzará, en su tercera temporada, el próximo martes 17 y que será transmitido por Telemundo. De acuerdo con información de People en español, hasta el momento están confirmados, además del hermano de Jenni Rivera, Aylin Mujica, Paty Navidad, Arturo Carmona, Osmel Sousa y Yameyry ‘La Materialista’ Ynfante. El mismo martes serán revelados el resto de los participantes. Alicia Machado e Ivonne Montero fueron las ganadoras de la primera y segunda temporada, respectivamente. ¿Qué pasará en La Casa de los Famosos? Juan Rivera responde… Con su característico sentido del humor, Juan Rivera comenzó este video diciendo que se sentía muy cansado y que en ese momento se encontraba trabajando en Miami, Florida, además de que aprovechó la ocasión para agradecer por la experiencia que le están dejando vivir al formar parte de la tercera temporada de este reality show de Telemundo. “La neta me la estoy pasando muy bien con esto de la entrada a La Casa de los Famosos, he hecho entrevistas por todas partes y estoy muy entusiasmado…”, dijo el productor musical y yotuber, quien reconoció que así como mucha gente está contenta con su ingreso, hay muchísima gente que no lo está, ¿qué más dijo al respecto? (Archivado como: Juan Rivera dice qué pasará cuando esté en La Casa de los Famosos).

“Hay mucha gente que le caigo muy mal”: Juan Rivera Después de revelar que en unas horas más estaría en cuarentena, requisito para entrar a La Casa de los Famosos, Juan Rivera confesó que hay mucha gente a la que les cae mal: “Su primer deseo es que en la primera semana me saquen de la casa, y si eso llegara a pasar, la neta no hay mucha bronca, es una experiencia nueva para mí. La verdad es que tengo mucho qué aportar a este show”. “Si les soy sincero, no sé cuanto pueda aguantar yo por el amor y la pasión tan grande que le tengo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, y pues no sé cómo vaya a manejar esta situación. Si gano, si llego a la final, sacrifiqué la vida de mis hijos tres meses, lo cual es muy difícil para mí pensarlo: no poder hablar con mis hijos ni poder verlos”.

“Sé que va a haber muchas personas que van a querer atacar mi persona” De lo que está seguro el hermano de Jenni Rivera que pasará en La Casa de los Famosos es que habrá muchas personas que van a querer atacarlo: “Sé que va a haber muchas personas que van a querer criticarme, van a querer decir cosas de mí que tal vez puedan ser ciertas y también van a inventar cosas que son falsas… A lo mejor ‘El ratón’ (como se autodenomina) sale ganando y a lo mejor no”. En otra parte de este video, que provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios, Juan Rivera mencionó también que está seguro que habrá ataques contra su familia y contra su esposa, no así contra sus hijos: “La gente que me odia, o a la que le caigo mal, sabe que lo que más amo es a mi familia, mi mujer y mis hijos. Entonces, cuando te enfrentas con un hombre a quien tal vez no le puedas ganar físicamente, lo haces a escondidas o a sus espaldas”.

Juan Rivera cree que le harán algo muy cobarde dentro de La Casa de los Famosos Para finalizar, Juan Rivera reveló en este video disponible en su canal oficial de YouTube que cree que le harán algo muy cobarde cuando esté en La Casa de los Famosos: “Van a intentar atacarme porque creen que no podré defenderme, pero también quiero que sepan que soy suficientemente inteligente para estar preparado. Van a querer atacar mi hogar porque saben que mi familia es lo que más amo”. “Sé que van a querer ‘sacudirle’ la seguridad a mi mujer, pero ella sabe lo que su marido fue, muchas cosas que su marido ha hecho y también sabe quien es su marido hoy y quien intenta ser todos los días. Les digo desde hoy (miércoles 11 de enero) que sé por donde vienen… conozco todas sus rutas. Don’t mess with my family (No se metan con mi familia)”, concluyó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

