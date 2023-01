¿Fue el único?

Exfutbolista español defiende a Piqué por la canción que le dedicó Shakira y usuarios le dicen de todo

“Ponte pilas, compa, te lees mal”, le dicen a Marc Crosas “Parece que te la cantaron a ti y no a Piqué”. Entre las reacciones que provocó la canción que le dedicó Shakira a su ex y padre de sus hijos, Gerard Piqué, se encuentra la del exfutbolista español Marc Crosas, quien actualmente radica en México y que tal vez nunca se imaginó que, al defender al exjugador del FC Barcelona, le iría ‘como en feria’ en redes sociales. Luego de su paso por el club blaugrana del 2006 al 2008, Marc fue cedido al al Olympique de Lyon de Francia, para luego jugar con el Celtic de Glasgow en Escocia y el FC Volga Niznhy Novgorod de Rusia. El 13 de enero de 2012 oficializó su fichaje por Santos Laguna en México. Después jugaría con la Universidad de Guadalajara, Cruz Azul, Tenerife (España) y Tampico Madero. Hoy en día, se desempeña como analista deportivo en la cadena de televisión TUDN en México. Marc Crosas se le va con todo a Shakira “Hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común…”, escribió el exfutbolista español en su cuenta oficial de Twitter, donde cuenta con más de 300 mil seguidores, para acompañar una imagen en la que aparecen tanto la cantante colombiana Shakira como su ex, Gerard Piqué. Mientras a la intérprete de temas como Monotonía, Te felicito y Chantaje se le ve ‘cantando’ un fragmento del tema que lanzó con el productor argentino Bizarrap, al exjugador del FC Barcelona se le ve ‘diciendo’ solamente lo siguiente: ‘Chavales, el domingo atentos que juega Enigma69″. Las reacciones de los internautas no tardaron en hacerse presentes.

“Parece que te la cantaron a ti y no a Piqué”, le dicen a Marc Crosas No es la primera vez que el exfutbolista español Marc Crosas está involucrado en una polémica de este tipo. A diferencia de otras celebridades, el comentarista deportivo suele responder los ‘ataques’ que le hacen algunos usuarios, a quienes no les pareció que en esta ocasión defendiera a Piqué por la canción que le dedicó la cantante colombiana Shakira. “Ponte pilas, compa, te lees mal”, “Parece que te la cantaron a ti y no a Piqué”, “Me encanta el esfuerzo que ponen en limpiar la imagen de Piqué”, “Mejor que no engañen a la mamá de sus hijos con otra, ¿no? Para empezar”, “Habla mal también del que opina sin saber qué pasó y de algo que no hay necesidad de opinar porque nadie nos preguntó”, “No te culpo, de seguro tus papás se casaron nomas porque se embarazaron de ti”, “Marc, hablando de futbol eres malísimo. Ahora te pones hablar de farandula, eres peor. Ya deja de lamerle las pelotas a todo lo que se relacione con Barcelona”.

“Él lo escogió. Él es el papá de sus hijos. Y tampoco seamos hipócritas…” Cuando parecía que los ánimos se habían calmado, el periodista deportivo Raúl Ortiz le hizo un fuerte reclamo a Marc Crosas: “¿Neta? ¿Le pintan el cuerno y la mala es ella por hablar mal de él?”, a lo que el exfutbolista español no tardó en responder: “Él lo escogió. Él es el papá de sus hijos. Y tampoco seamos hipócritas…”. Los ataques seguían acumulándose. “Otra vez el cab… que te viene a enseñar cómo ser aficionado, cómo ser mexicano y ahora cómo ser un buen ex”, “Poco a poco te vas convirtiendo en personajes cag… como El Brujo Morales, Marc… estás a tiempo”, “Asi quieren los hombres, calladitas y a lo que sigue, cuánto exfutbolista misógino por acá”, “Cuando un hombre engaña es un cab… y la mujer una pende…, cuando ella se defiende está mal. Por eso hay tantos feminicidios, por guardar silencio, guardando la imagen ‘perfecta’ del hombre para no perjudicar a los hijos. Hipócritas”.

¿Marc Crosas quiere hacer las paces con Shakira? Horas después de su ‘desafortunado’ tweet, Marc Crosas subió una imagen a sus redes sociales en la que aparece acompañado de la cantante colombiana Shakira: “Un #TBT muy especial, porque en este perfil siempre hemos amado a @shakira, pero como dice mi @roxanaramosrr, los Casio son de poco mantenimiento y duran toda la vida. Los Rolex requieren mucho mantenimiento. Simplifiquemos la vida. Siempre nos quedará Antología”. Un detalle no pasó desapercibido por un usuario y así se expresó: “Y si recortaste la foto quiere decir que del otro lado estaba Piqué y te dio pena ponerlo, ¿verdad?”, mientras que otras personas dijeron lo siguiente: “¿Estás diciendo que a tu pareja le quieres dar poco mantenimiento? Interesante…”, “Se nota que nunca has tenido un Rolex”, “Pues en Twitter no decías lo mismo, incluso le tiraste a Shakira”.

