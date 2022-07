El narco del Cártel de Juárez que se intentó suicidar

No podía con la presión de manejar el Cártel

“El Flaco” fue el sucesor de Amado Carrillo Fuentes “El señor de los Cielos”, y se encargó de sacar a flote al Cártel de Juárez tras la muerte de Carrillo Fuentes en una operación estética para cambiar su rostro y evitar ser reconocido por autoridades.

“El Futbolista” aseguró en el juicio que era tanta la presión que sentía Eduardo Gónzalez por líderar el Cártel de Juárez que no dudo en quitarse la vida. “Estaba borracho, estaba drogado y un patrullero lo detuvo. No se detuvo, sino que huyó. Llamó a Álvarez Tostado (otro miembro del cártel) y le dijo: “Compadre, no voy a dejar que me atrapen, yo me voy a matar”, contó Tirso Martínez según Infobae.