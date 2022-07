Hospitalizan de emergencia a la novia de Vicente Fernández Jr.

Hospital novia de Vicente Fernández Jr.: Mariana contó qué fue lo que le sucedió

Hace unas cuantas horas Mariana por fin rompió el silencio sobre lo que pasó, y es que la novia de Vicente Fernández informó a sus seguidores que un cirujano de confianza le hizo una operación en la nariz; “No me pasó nada, únicamente que yo tenía mi tabique desviado el cual me tenía que hacer una cirugía para poder respirar bien porque respiraba por mi boca, roncaba, y Vicente me dijo “si sigues así ya no vas a dormir conmigo”, contó en unas historias que Mariana publicó por la noche.

Mariana González Padilla contó que ella no quería dejar de dormir con él, así que se sometió a cirugía. “Me la hizo un doctor muy bueno”. de igual manera informó que la atención que recibió en el Centro Médico en donde la atendieron fue muy buena, y que su novio, el primogénito de el fallecido cantante Vicente Fernández, la estuvo acompañando y consintiendo en todo momento para que no le faltara nada. Archivado como: Hospitalizan novia de Vicente Fernández Jr.