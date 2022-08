Algunos amigos celebridades no dudaron en comentar la imagen y enviar un mensaje de aliento en dolorosos momentos. Khloe Kardashian expresó: “Feliz cumpleaños ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Te amo V!!!” haciéndole saber a su amiga Vanessa que estaba para ella.

“No puedo escapar de lo que siento”

Según The New York Times, Vanessa Bryant se encontraba visiblemente afectada cuando describió que tuvo que salir corriendo de su casa para que sus hijas no la vieran llorar después de leer sobre la existencia de las imágenes tomadas de la escena del accidente del helicóptero en enero de 2020.

La esposa de la difunta leyenda de la NBA dijo que estaba amamantando a su hijo menor cuando escuchó la noticia y dijo: “Sentí que quería correr calle abajo y gritar”. ‘No puedo escapar de mi cuerpo. No puedo escapar de lo que siento’, dijo a la corte Vanessa Bryant.