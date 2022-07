Las Kardashian fueron agarrando fama luego de que en el año 2007, se estrenara junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Este show ganó gran popularidad mundial, haciendo que se hicieran de gran fama, millones etc.

Kim y Kloe Kardashian antes: Kim Kardashian ‘daña’ vestido icónico de Marilyn Monroe

Agencia Reforma informó que un coleccionista experto en Marilyn Monroe afirmó que Kim Kardashian infligió un “daño permanente” al vestido que la legendaria actriz usó para cantarle a John F. Kennedy en su cumpleaños número 45, poco antes de su muerte. La estrella de reality show llevó el mismo look a la Met Gala el mes pasado. De acuerdo con fotografías tomadas la semana pasada por Scott Fortner, un coleccionista que trabaja para autenticar y verificar los recuerdos de Monroe, estas parecían mostrar tela estirada y doblada, y cristales faltantes en la parte posterior del vestido.

En las imágenes, publicadas en Instagram, se pueden ver rasgaduras, estiramientos y un desgaste considerable en el vestido, al que también parece que le faltan algunos cristales, mientras que otros "quedan colgando de un hilo". La publicación cita al dueño del vestido, Ripley's Believe It Or Not!, quien en ese momento afirmó que "se tuvo mucho cuidado para preservar esta parte de la historia de la cultura pop". Kardashian se puso el vestido de seda color nude cubierto de cristales de 4.8 millones de dólares para caminar por la alfombra roja en el evento, a principios de mayo. Complementó la prenda con una estola de piel blanca, ya que no podía subir la cremallera en la parte posterior, aseguró Agencia Reforma.