Aparece Eduin Caz con nuevo look, pero la gente lo criticó

El vocalista de Grupo Firme es duramente criticado por su nuevo look

Eduin Caz ‘harto’ de los rumores

Habla el vocalista sobre la supuesta separación con su esposa

Eduin Caz nuevo look. Como era de esperarse, el vocalista de Grupo Firme volvió a hacerse un nuevo cambio de look, y esta vez, luciendo un cabello platinado. El día de ayer el cantante compartió un video en su Instagram en donde se le puede ver que está disfrutando del mar, y además comparte un mensaje para sus seguidores.

Eduin Caz no desaprovecha el momento para hacerle llegar a su público un mensaje motivacional, pues de fondo se escucha la voz del cantante urbano Bad Bunny diciendo: “Gente hay que empezar a preocuparnos menos y disfrutar más porque la vida va rápido”, mensaje que quiso dar Eduin Caz, pero al parecer, la gente se fijó mas en su nuevo look…

El vocalista de Grupo Firme, compartió un video en donde se le ve muy sonriente como es de costumbre, compartiendo un mensaje motivacional. Pero al parecer la gente no se fijó tanto en su mensaje, si no que decidieron prestarle más atención a su nuevo look, y esto levantó criticas.

Por medio de Chisme No Like, los seguidores de la página comenzaron a decirle que se veía diferente pero no para bien. "Ya que salga del clóset", "Ya debería de revelarse", "Alguien ya dígale que no se siga operando la cara, esta irreconocible, ¿O será mucho filtro?", son algunos de los comentarios que se leen por parte de los seguidores.