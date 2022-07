“Estoy pasando por una situación extremadamente dolorosa. Por respeto, no hablaré de la mamá de mi hijo. Estamos trabajando por el mejor futuro para él”, dijo, aunque más adelante reveló que no tiene ninguna acusación de violencia doméstica y que se puede constatar en la Corte.

“Que trabaje como todo ser humano”, le dicen a la novia de Carlos Calderón

No pasó mucho tiempo para que usuarios de redes sociales reaccionaran a esta noticia, aunque la realidad es que la novia de Carlos Calderón, Vanessa Lyon, no salió muy bien librada: “Que trabaje como todo ser humano”, “No mam… ella puede trabajar”, “Busque trabajo, ¿cree que por ser famosa le den el levantón? Cuanta mujer no viene y queda en peor situación y no andan de escandalosas”.

“Él que la quiera ayudar que ayude, ¿pero crear un GoFundMe para eso? ¿En serio? Es una mujer joven y sana que puede trabajar en lo que sea para salir adelante”, “Que se ponga a trabajar, uno no tiene porque mantenerla”, “Qué payasa esa mujer”, “Está muy joven, que trabaje”, “Como muchos. Que vuelva por sus propios méritos. Que trabaje, que madrugue, se bañe y coja calle a buscar su plato de comida… por favor!”, se lee en más comentarios.