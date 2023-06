Como si se tratara de un anuncio, el ojiazul publicó un video en su cuenta de Instagram de casi cinco minutos de duración en el que habla de todas las figuras políticas y partidos mexicanos de manera general quienes han ocasionado el declive del país azteca y no han estado satisfaciendo los derechos y necesidades de los habitantes… ¿él sí lo hará?

«Familia, ¡estamos a tiempo! En política no hay sillas vacías. Todavía nos queda una oportunidad de salvar a México y construir una opción que nos permita recuperar lo perdido y el futuro de nuestra nación. Soy un ciudadano más, igual que cada uno de ustedes. Y como la mayoría de los ciudadanos, estoy cansado de ver a los mismos de siempre decir y hacer lo mismo, siempre», comenzó escribiendo en su video.

Lo curioso de todo es que no expresa abiertamente que competirá para Presidente de México, pues tampoco muestra ningún partido político al que pertenezca en las imágenes que compartió, pero está más que claro que no es una idea tan descabellada, dados los antecedentes en el país azteca de varias figuras del espectáculo figurando ya en la política.

Varios portales de noticias como ‘ Forbes ‘ hicieron eco de las palabras del ex actor y ahora convertido en el mundo de la religión: «El mal triunfa cuando la gente buena se queda callada: basta de indiferencia y de pasividad, Dios más uno es un ejército y somos más de uno, somos la mayoría. No perdamos la esperanza, la buena noticia es que… ¡podemos hacer algo, todos juntos! ¡Porque juntos somos más fuertes! Y con esa fortaleza podremos cambiar el rumbo de México. ¡Viva México!», cierra con su mensaje contundente.

¿Utilizará a Dios para su campaña y ser Presidente de México?

¿Será que su bandera para conquistar a la gente será Dios? Sus palabras lo evidenciarían: «“Yo sí sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación, yo sí sueño en el día que ningún migrante tenga que ir de nuestro país por necesidad y falta de oportunidades. Estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tenemos que elegir a nuestro próximo presidente. Ese día vamos a elegir entre dos caminos: la brecha, la misma de siempre, donde cada seis año escuchamos los mismos discursos, contando los mismos problemas y promesas de soluciones que no funcionan», precisó.

¿Pero qué dice la gente? En la sección de comentarios de su Instagram recibió todo tipo de mensajes: «Yo la neta sí votaría por él», «Por fin la verdadera derecha llega a México», «Es tan fácil hablar desde tu posición para criticar, cuando no has sufrido la pobreza ni hecho trabajo pesado, los presidentes nada tienen que ver con tener a Dios en el corazón», «No manches, ni vives aquí, o por lo menos no vivías aquí antes de empezar tu campaña», «Yo sí votaría por ti pero quien sería tu gabinete porque haz demostrado ser en estos últimos años congruente con lo haces y dices pero con quien te vas a blindar». AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE EDUARDO VERÁSTEGUI.