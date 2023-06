Muere el actor Mike Batayeh de la serie Breaking Bad

Su último papel en pantalla aparece como una película para televisión de 2018, Prank of America, en la que interpretó el papel de Nacho. Su última publicación en Instagram fue el 24 de mayo y mostraba al actor haciendo monólogos. ARCHIVADO COMO: Muere actor Mike Batayeh

Murió repentinamente

Según declaraciones de su familia al medio de espectáculos de Estados Unidos TMZ, el artista falleció repentinamente el pasado 1 de junio. Su hermana Diane indicó al medio que el actor no tenía antecedentes de problemas cardíacos.

Fue un comediante que viajó por algunos paísos, actuó en otras producciones como: The Bernie Mac Show, Boy Meets World y CSI: Miami. Batayeh vivía en Los Ángeles pero era nativo de Detroit. Había estado en varios programas conocidos, como Sleeper Cell, The Shield y Everyone Loves Raymond.