Muere el locutor y empresario Pat Robertson a los 93 años (FOTOS)

La noticia fue confirmada por medio de un correo electrónico que se hizo llegar, sin embargo, en dichas palabras no se especificó el motivo de su muerte, sin embargo se piensa que murió por causas naturales. De acuerdo con The Sun , la noticia fue confirmada ésta mañana por medio de la radiodifusión.

Pero no solo fue el aporte que hizo a los medios, si no que también se desarrolló en la política, pues intentó postularse para presidente y ayudó a que la religión fuera central en la política del Partido Republicano en Estados Unidos a través de su Christian Coalition, tenía 93 años.

De acuerdo con The Associated Press, el dinero llegó a raudales cuando solicitó donaciones, su influencia se disparó y atrajo a un gran número de seguidores cuando pasó directamente a la política al buscar la nominación presidencial del Partido Republicano en 1988.

Se pronuncian ante la muerte del famoso

El ‘Club 700’ dio a conocer por medio de Twitter un mensaje en donde comunicó y lamentó la noticia: «Con gran tristeza, anunciamos que el Dr. M.G. «Pat» Robertson se ha ido a casa para estar con su Señor y Salvador hoy. «Gracias por sus oraciones por la familia Robertson y el ministerio de CBN en este momento».

La cadena CBN también se pronunció al respecto y escribió el mensaje: «Ascenso a la prominencia tiene sus raíces en lo que él llamó una visión de Dios para crear The Christian Broadcasting Network, que fundó en 1960». The Sun informó que fue el 1960 que luego de mudarse con su familia a Virginia, convirtió la radio en la que es altamente conocida The Christian Broadcasting Network.