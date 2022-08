La controversial final de La Casa de los Famosos trajo muchísimos comentarios de gente que ha estado aplaudiendo el triunfo de Ivonne Montero, pero también a la actriz le han estado lloviendo muchas críticas, en esta ocasión por parte de Eduardo Rodríguez, ex participante del reality.

Tal es el caso del ex participante del reality show, el actor mexicano Eduardo Rodríguez, quien decidió dar su punto de vista, pero lo que no se imaginaba fue que iba a levantar muchísima polémica, pues incluso Alicia Machado se metió y arremató contra él, ¡Veamos que fue lo que dijo!

Eduardo Rodríguez critica a Ivonne Montero: Aunque a muchos no les haya parecido la decisión final del público en La Casa de los Famosos, la actriz mexicana Ivonne Montero fue la ganadora de la segunda edición del reality show de Telemundo. Los comentarios entre el público han estado muy divididos, los fans de Ivonne están felices por ella, mientras que hay otros a quienes no les agradó la decisión final para nada.

Además, Eduardo expresó que el hubiera estado más feliz con el triunfo de alguien más, pero dejó en claro que estaba en completo desacuerdo con el triunfo de Montero. “A mi me hubiera gustado que ganara Toni , y si no fue Toni pues Zerboni, pero bueno”, dijo el actor.

Le llueven miles de críticas al actor mexicano; “Qué poco hombre”

Los comentarios de Eduardo han generado mucha molestia por parte de los internautas, pues incluso la ex ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos, Alicia Machado, enfureció y dejó su punto de vista que más bien se vio como un ‘ataque’ hacia los comentarios del actor mexicano.

Alicia Machado escribió esto a través del video compartido por ‘La Mesa Caliente’: ” Como cuando no pasas manutención, ¿y aún así cuestionas la causa? Ups”, escribió en un primer comentario. ” ¡Pues si ! Les depositan a ellas, nos funciona lindura”. Mientras tanto otras personas atacaron a Eduardo también: “¡Tanto que hizo menos a Ivonne! Y lo dejo Daniela, pregúntele a la ex”, “¡Ay no! Qué poco hombre este tipo, cuidado, él no se victimizo. Este tipo de personas son las que deben estar kilómetros de distancia de la vida de una mujer”. Expresaron algunos internautas. (VER VIDEO) Archivado como: Eduardo Rodríguez critica a Ivonne Montero