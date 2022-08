Ivonne Montero le da cachetada con guante blanco a Daniella Navarro

En dicha grabación aparece Ivonne coronada como toda una ganadora, razón por la que compartió unas palabras tras despedirse del famoso reality de Telemundo, “En mi cuarto, no me sentía recibida, me sentía perdida en una nube… Yo decía: ‘Hacía donde, de donde me agarro, no encuentro nada’. Hasta que una persona me dijo ‘habla, no pierdas tu foco piensa en tu hija'”, argumentó Montero.

En seguida le cuestionaron quién había sido la persona que le había dado esas palabras, para sorpresa de muchos de la boca de Ivonne salió el nombre de la actriz de 38 años, la reacción de la venezolana fue blanco de críticas, pues al momento de enfocarla solo se aprecia como es que voltea y realiza una mueca tipo ‘molesta’ sin agradecer ni mucho menos. Con esas palabras fue como la ganadora de La Casa de los Famosos le dio una lección a Daniella Navarro. Archivado como: Ivonne Montero Daniella Navarro.