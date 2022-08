Muere la actriz Rosa de Castilla, ícono del Cine de Oro.

Era considerada como la pionera de la canción ranchera femenina.

Fue uno de los rostros más bellos del cine mexicano.

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de una gran y querida actriz mexicana, quien fue considerada como uno de los rostros más bellos del cine de oro y por si fuera poco, fue pionera en la canción ranchera femenina. Según las palabras de Laura Zapata, están en busca de los familiares debido a que no tienen conocimiento del deceso de la artista.

Muere la querida actriz Rosa de Castilla a sus 90 años

Según a lo reseñado a través de la agencia de noticias de El Universal, a la edad de 90 años fallece la actriz y cantante mexicana María Victoria Ledesma Cuevas, recordada como Rosa de Castilla, de acuerdo con la confirmación del Patronato y Consejo honorario de la Casa del Actor.

La artista fue nominada en el año 1954 al premio Ariel por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1954 y fue perteneciente a la llamada época de Oro del Cine Méxicano y pionera de la televisión musical en México. Nació en Encarnación de Díaz Jalisco, hija de Salvador Ledesma Márquez y de María de la Luz Cuevas Cuéllar y creció con tres hermanos, Luis, Javier, y Liduvina.