El emotivo mensaje de Antonella para su mamá Ivonne Montero y que ‘aniquiló’ a Nacho Casano

La imagen de misógino y patán que Nacho Casano ha tenido en ‘La Casa de los Famosos 2’ llegó a su punto máximo al insultar a Ivonne Montero y en el mensaje de la hija de la actriz lo dejó claro: “Hola mami te quiero desear que tengas buena suerte, me gustó mucho cuando fuiste la primer finalista de la casa, después me asusté poquito cuando fuiste a la cena que creo que no comieron nada por lo que alcancé a ver…”, comenzó diciendo Antonella.

La niña dejó claro que tuvo que dejar de ver la cena porque no le gustó que Nacho Casano y Lewis Mendoza atacaran a su mamá: “Te amo mucho, te extraño… cuando fuiste a la cena yo me fui al cuarto porque la verdad no quería ver, estaba preocupada, te mando un saludo, te amo, te extraño, que tengas buena suerte y nos vemos el lunes”, finalizó la bella hija de Ivonne Montero.