Ecuador vs Qatar. En su regreso al máximo escenario , Ecuador quiere romper con la historia. Tras una ausencia de ocho años, la Tri buscará convertirse en el primer verdugo de un anfitrión de la Copa Mundial ante Qatar en el partido inaugural que se disputará el domingo en el estadio Al Bayt de Doha por el Grupo A.

Sin Byron Castillo, el defensor nacido en Colombia que finalmente se quedó afuera de la nómina mundialista por el trámite irregular de la nacionalidad ecuatoriana que generó una disputa con Chile y Perú, Ángelo Preciado se perfila como lateral derecho. Por la otra banda jugará Pervis Estupiñán, mientras Piero Hincapié y Félix Torres serán los zagueros.

El adinerado emirato de Qatar se clasificó de forma automática por su condición de anfitrión, pero ha dedicado años y muchos recursos para desarrollar un equipo competitivo. Para ello ha contado con la Academia Aspire, que contrató a directores y técnicos extranjeros — su seleccionador es el español Félix Sánchez — para descubrir y formar a los jóvenes talentos locales.

Metas del anfitrión

El trabajo está dando sus frutos: Qatar ganó su primer gran título en la Copa de Asia en 2019 derrotando a la favorita, Japón, en la final.

Su meta es avanzar a los octavos de final, objetivo que sólo han conseguido tres selecciones árabes en la historia del torneo: Marruecos en 1986, Arabia Saudí en 1994 y Argelia hace ocho años. Con información de la Agencia The Associated Press.