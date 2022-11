Mundial de Qatar 2022: horarios de todos los partidos

Le siguen el lunes 21 de noviembre , los partidos Inglaterra vs. Irán a las 8 de la mañana. Senegal vs. Holanda a las 11 de la mañana y USA vs. Gales a las 2 de la tarde. El martes 22 de noviembre debutará Argentina, con su estrella del balompié, Lionel Messi, que se enfrentará a Arabia Saudí a las 5 de la mañana. Ese mismo día también hará su aparición la selección mexicana frente a Polonia a las 11 de la mañana. Dinamarca y Túnez se enfrentarán a las 8 am y Francia vs. Australia a las 2 pm.

Fase de grupos

Miércoles 23 de noviembre: Marruecos vs. Croacia a las 5 am; Alemania vs. Japón a las 8 am; España vs. Costa Rica a las 11 am y Bélgica vs. Canadá a las 2 pm. Jueves 24 de noviembre: Suiza vs. Camerún a las 5 am; Uruguay vs. Corea del Sur a las 8 am; Portugal vs. Ghana a las 11 am y Brasil vs. Serbia a las 2 pm, apuntó People en Español.

Viernes 25 de noviembre: Gales vs. Irán a las 5 am; Qatar vs. Senegal a las 8 am; Holanda vs. Ecuador a las 11 am; e Inglaterra vs. USA a las 2 pm. Nos adentramos en el fin de semana, pues el sábado 26 de noviembre jugarán Túnez vs. Australia a las 5 am; Polonia vs. Arabia Saudí a las 8 am; Francia vs. Dinamarca a las 11 am y un partido inquietante para los latinoamericanos Argentina vs. México a las 2 pm, detalló Milenio.