personas atropelladas Des Plaines: Más personas fueron al hospital

Al menos cuatro personas fueron llevadas a hospitales del área después de que una camioneta SUV se estrellara contra un negocio en los suburbios de Des Plaines el domingo por la tarde. Como ya se comentó, dos personas fueron declaradas muertas en el hospital.

Las otras dos no han sido identificadas, tampoco se ha dado a conocer como es su estado de salud. No se sabe que gravedad tienen sus heridas. No hubo más información disponible de inmediato, ya que no se ha dado a conocer si los otros dos lesionados también fueron atropellados.