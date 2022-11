Versiones de testigos

Los relatos preliminares de los testigos indican que el piloto hizo algunas maniobras de “distracción” y “trató de evitar herir a alguien más” y “probablemente salvó algunas vidas”, dijo a los periodistas Johnny Jennings, jefe del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

“Y si ese es realmente el caso, entonces ese piloto es un héroe a mis ojos para asegurarse de que la seguridad de los que conducían no estuviera en peligro. Estamos buscando entrar en la temporada navideña donde se supone que debemos pasar tiempo con nuestros seres queridos. Y, trágicamente, hay dos personas involucradas en este accidente que no se irán a casa y no serán pasar las vacaciones con su familia”, dijo Jennings. Con información de The Sun, WBTV y Fox 10. Archivado como: Muere meteorólogo Jason Myers accidente helicóptero.