“Hay cosas en las que no estamos de acuerdo”

Otros parecían más interesados en quedar bien con el partido de cara a las próximas elecciones locales, estatales o presidenciales. Es por ello que algunos de los aspirantes a suceder a López Obrador en 2024, como los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores o la jefa de gobierno de la capital, no faltaron a la marcha.

Entre los manifestantes también había secciones más críticas de Morena que rechazan a los dirigentes del partido, pero apoyan al presidente. "Hay cosas en las que no estamos de acuerdo", señaló Aurora Pedroche, miembro de este sector y mencionó cuestiones electorales o de seguridad. "Pero eso no significa que no apoyemos el proceso de la Cuarta Trasformación; no se puede hacer un cambio del día la noche y Andrés Manuel no es infalible, pero hemos trabajado mucho y lo que no queremos es que esto se revierta".