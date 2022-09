¡Daniela Navarro recibirá a nuevo integrante de su familia! (VIDEO)

¡Espera! no es lo que estás pensando, aunque los fans de Daniela, al verla tan contenta con su guapísimo novio quisieran que tuviera hijos con él, lamentamos decirles que esto todavía no sucede. La realidad es que Navarro decidió darle una sorpresa a su hija.

Daniela Navarro nuevo integrante familia. La ex integrante de La Casa de los Famosos es conocida por ser además, una chica realmente atractiva, una de las caras más polémicas de la segunda temporada de este show de Telemundo. Quedo en la final, sin embargo no pudo ser la ganadora como muchos pensaban que iba a quedar.

Terminan adoptando a ‘KIKO’, en dicho video la venezolana compartió el siguiente mensaje acompañado de las tiernas imágenes de su hija con su nueva mascota. “Oficialmente les presento a mi nieto KIKO, bueno, esperemos que no cambien el nombre @uguiellaurbinanavarro46 pues luego de mucho pensarlo , ayer me gano la necesidad a mi y ya soy criada con 4 patitas”, dijo.

Más feliz que nunca a lado de Nacho Casano

La relación entre Daniella Navarro y Nacho Casano se fue haciendo más fuerte pues el argentino ya es muy querido por la pequeña de la venezolana con quien posó en unas fotografías mientras convivían con fanáticos, sin embargo, ya están viviendo formalmente su relación que acaban de hacer oficial.

En unas fotos nuevas junto a su pareja, Daniella Navarro escribió: “La mayoría somos tan tontos, pero tan tontos, que se nos olvidó ser feliz, soñamos con el futuro, lloramos con el pasado y no sabemos disfrutar el presente, por eso como se los digo siempre YO VIVO un día a la vez , no me aferro a nada, dejo que Dios y la vida me sorprenda, y mira que este año me han sabido sorprender”, comenzó su texto. Archivado como: Daniela Navarro nuevo integrante familia