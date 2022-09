Pensaban que todo era una farsa y ellos demostraron que no

Daniella Navarro por fin le dio el sí a Nacho Casano

La gran noticia fue compartida en el Instagram de la venezolana ‘La Casa de los Famosos 2’, terminó hace ya un mes y la relación entre Daniella Navarro y Nacho Casano va viento en popa justo cuando todos pensaban que era una farsa, pero ellos han demostrado que no es así y hasta ya conviven con sus fanáticos como pareja e incluso algo más importante, el argentino ya es parte de la vida de la hija de la venezolana. Lo más fuerte es que pareciera que la boda está cerca, pues una publicación de Daniella Navarro impactó a propios y extraños contando que finalmente dio el ‘sí’ a Nacho Casano, de quien no puede separarse y hasta presumen que juntos han tenido varias sesiones de fotografías y una reciente deja sorprendidos a todos. ¿Habrá boda? La misteriosa publicación de Daniella Navarro Y es que hace unos días, Nacho Casano en una transmisión en vivo para sus seguidores de Instagram, aseguró que al principio de su ‘relación’ con Daniella Navarro, lo único que sentían uno por el otro era un rechazo enorme: “Siempre sentimos algo, al principio fue más odio que otra cosa, pero sentir sentimos”, comenzó diciendo. Pero las cosas cambiaron abruptamente en las últimas semanas de ‘La Casa de los Famosos 2’ porque el argentino comenzó a sentir mucha atracción por la venezolana: “Después se fue transformando en algo mucho más bonito y la verdad que nos quedamos con eso que se fue dando al final”, dijo en su ‘en vivo’ para sus seguidores.

Nacho Casano ¿se había visto lento con la venezolana? Y es que a finales de agosto, se había pensado que la relación entre Nacho Casano y Daniella Navarro ya era formal pero él mismo dijo que no: “No somos novios oficialmente, no se lo he pedido, estaba programado pero no salió de esa forma y todavía estoy ahí buscándole la vuelta a esa parte”, manifestó. Pero el argentino ¿no estaba convencido de lo que sentía por Daniella Navarro? Dejó que el tiempo transcurriera aunque aseguró cumplir con las expectativas que la venezolana esperaba en un hombre: “De facto yo creo que cumplimos los requisitos, pero todavía eso no se ha oficializado y me voy a tomar el tiempo necesario”, expresó hace unos días, pero eso cambió y fue ‘más allá’.

Daniella Navarro no se resistió y finalmente dio el ‘sí’ al argentino Mientras pasaron los días, la relación entre Daniella Navarro y Nacho Casano se fue haciendo más fuerte pues el argentino ya es muy querido por la pequeña de la venezolana con quien posó en unas fotografías mientras convivían con fanáticos, sin embargo, ya están viviendo formalmente su relación que acaban de hacer oficial. En unas fotos nuevas junto a su pareja, Daniella Navarro escribió: “La mayoría somos tan tontos, pero tan tontos, que se nos olvidó ser feliz, soñamos con el futuro, lloramos con el pasado y no sabemos disfrutar el presente, por eso como se los digo siempre YO VIVO un día a la vez , no me aferro a nada, dejo que Dios y la vida me sorprenda, y mira que este año me han sabido sorprender”, comenzó su texto.

Nacho Casano le hizo la propuesta a la venezolana Cuando todos sus fanáticos les pedían boda, lo cierto es que la pareja aún no eran ni novios oficiales, pero eso cambió, pues Daniella continuó su texto: “@nachocasano SI,YES… 09/09/2022 Yo amo vivir en paz. Sean felices la vida es para vivirla no para sufrirla, no vivan a medias vivan a plenitud, cuando eres feliz NO jodes, ni estás pendiente de la vida ajena …”, puso Navarro dejando en claro que ya era novia de Nacho. Las felicitaciones no se hicieron esperar: “Quédate con la persona que conoce tu peor versión y así decide abrazarte que Dios los Bendiga pareja de bellos”, “Que vivan los novios. Que Dios bendiga mucho su relación y aquí estamos sus [email protected] apoyándolos en todo !!! Los queremos mucho y estamos más que [email protected] de que están viviendo su amor al máximo”, “Que bello verlos tan felices y plenos, si hay algo que no se puede ocultar es el amor y Ustedes lo transpiran, que Dios los bendiga y que ese amor perduré para la eternidad”, opinaron personas en las fotos que puedes ver aquí. ¿A ti te gusta esa relación?