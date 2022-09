Hombre que dice ser el hijo del rey Carlos demandará una prueba de ADN

Dorante-Day afirma que, tras una investigación que le he llevado décadas, ha llegado a la conclusión de que pudo haber sido concebido por los reyes en 1965 durante un viaje a Australia . Para ese entonces, Carlos habría tenido 17 años y Camila 18 años.

¿EL REY TIENE OTRO HIJO? Carlos III fue proclamado soberano del Reino Unido apenas el sábado pasado, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II , pero tal parece que el escándalo no ha esperado para tocar su puerta y es que un hombre que dice ser el hijo del ahora rey Carlos ha dicho que demandará una prueba de ADN.

¿Puede demandar al rey?

Ante la duda, Dorante-Day reveló que la respuesta fue que no. Los expertos le dijeron que no veían ninguna razón por la que el rey pudiera estar por encima de la ley o exento de algún requerimiento legal que se le hiciera para poder demostrar si es o no padre del hombre, apuntó VT.

“Mucha gente estaba preocupada de que cuando Charles ascendiera a monarca dañaría mi caso. Pero no va a hacer ninguna diferencia legalmente, sigue adelante de la misma manera”, agregó el hombre. Dorante-Day agregó que lo mismo aplicaría para la reina consorte Camilla.