Minnie West está destruida tras la muerte de su madre, Amparín Serrano

La hija del empresario David West, compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde confirmó la decisión que tomó de internarse por 30 días en un hospital psiquiátrico para tratarse, ya que admitió que necesita ayuda tras la irreparable pérdida de su madre Amparín Serrano.

“Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental! Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda , yo no he podido estar bien sin mi mamá”, comenzó su post acompañado de una fotografía que muestra un tatuaje. Archivado como: Cuñada Belinda internó hospital.