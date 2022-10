Apenas inicia ‘Rica Famosa Latina’ y la polémica aparece.

Captan a Mayeli Alonso lanzar a una de las participantes al mar.

Las duras criticas se hacen presentes tras la acción de Mayeli. Mayeli Alonso lanza compañera. Después de una pausa de cuatro años, fue que la sexta temporada del programa 'Rica Famosa Latina' volvió a la pantalla chica, su inicio comenzó el pasado 16 de octubre y el show ya ha dado mucho de que hablar. Las participantes son Mayeli Alonso, Luzelba Mansour y Sandra Vidal, y las nuevas caras del elenco Mariana González, Kimberly Flores y Marcela Iglesias. La polémica se ha hecho presente a los pocos días del estreno de 'Rica Famosa Latina', pues como era de esperarse los pleitos entre las diferentes participantes se han hecho presentes. Recientemente Mayeli se vio involucrada en un caso muy comprometedor en donde atacó a una de sus compañeras de la manera menos esperada. Apenas inicia 'Rica Famosa Latina' y la polémica se hace presente Todos conocemos a una Mayeli muy explosiva, pues cuando un tema no le parece o se torna bastante personal para la ex de Lupillo Rivera, no duda en sacar las garras e irse en contra de la persona que la atacó. En diversos videos ella misma ha aceptado el ser demasiado explosiva y una grabación que ha circulado en las redes lo confirma. Sin dudas las redes sociales siempre explotan con temas que dan mucho de que hablar, mucho más cuando se trata sobre la vida de las celebridades y figuras públicas, tal es el caso de Mayeli Alonso la ex de Lupillo Rivera, pues la influencer se ha visto envuelta en muchas polémicas y diversos problemas.

Captan cuando Mayeli Alonso lanza a una compañera desde un yate Hace unas horas a través de la cuenta de Escándalo dentro de la plataforma de Instagram fue que comenzó a circular un video en donde dejan en evidencia el fuerte carácter que Mayeli Alonso puede llegar a tener, a tal grado de no tentarse el corazón y hacer lo que esté a su alcance con tal de atacar a la persona que la ofendió. En dicha grabación aparece la ex de Lupillo Rivera junto con otra participante del programa 'Rica Famosa Latina', por la calidad del video no se puede apreciar el rostro de la otra integrante del show y dentro de la descripción del mismo no aclararon de quién se trataba, solo se le ve usar un vestido en tono rojo.

Aparentemente la participante de 'Rica Famosa Latina' terminó en el mar Dentro de la grabación se aprecia que la otra participante se encuentra sentada en una de las orillas del yate mientras que Mayeli Alonso le queda enfrente, tal parece que ambas tenían una discusión por lo que la influencer tomó la decisión de empujar a su compañera que estaba en el borde hacía el mar. De inmediato se ve como otra de las seis participantes del famoso programa, se acerca mientras gritos se escuchan para tratar de ayudar, desafortunadamente no logró alcanzar a la otra famosa y únicamente observa cómo es que va cayendo directamente al agua, posteriormente enfocan al mar y se logra ver el efecto que se provoca cuando alguien se sumerge en el agua, pero todo queda en especulación.

Le llueven críticas tanto al programa como a la ex de Lupillo Rivera La acción que tuvo Mayeli Alonso en los primeros días de estreno del programa 'Rica Famosa Latina fue tachada por muchos internautas e incluso varios de ellos comenzaron a perder la credibilidad del show asegurando que todo estaba actuado de manera pésima y por supuesto que las críticas no se hicieron esperar. "Yo opino que es show", "Lo naco no se quita con dinero", "Jamás dejaría que me humillaran por $$$", "Muy sobre actuado", "No se aguanta la risa Mayeli", "A veces pienso que es actuado. Le ponen mucha crema a sus tacos ", "Puro drama sino no les pagan", "Que oso", "En fin el mitote", "Una persona agresiva y desequilibrada", se puede leer en redes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.