¿Cuánto vale Messi según el portal Transfermarkt? La fortuna del jugador argentino asciende a varios cientos de millones de dólares, y proviene no solo de su trabajo dentro de la cancha, en la que ha ganado los campeonatos más importantes con sus clubes y con la selección nacional argentina.

El punto más alto en las ganancias de Lionel Messi se dio en 2018, un año después de haber firmado un millonario contrato para permanecer por cuatro años más en el Club Barcelona, equipo del que finalmente salió para añadirse a las filas del PSG, donde se presume jugará hasta 2023.

El pico de ganancias de Lionel Messi se dio en 2018, un año después de renovar su millonario contrato con el Club Barcelona; en los últimos tres años, este valor fue decayendo, pasando de los 180 millones de euros a $50 millones de euros.

Aunque no lo parezca, Lionel Messi, a pesar de haber ganado la Copa Mundial FIFA y ser considerado por muchos como el futbolista más importante de toda la historia, no es el que más gana en su actual club, pero eso no ha sido impedimento para que amase una mayor fortuna colaborando con marcas internacionales.