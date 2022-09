Crónica: Muere otro niño hispano a mano de su padrastro

El bebito de apenas 14 meses de nacido sufrió serias lesiones

La policía ya apresó por fin al presunto responsable de este crimen

Crónica Muere niño padrastro. “Mario buenos días, hermano, necesito que me ayudes a dar una noticia: mi hijo de 14 meses fue asesinado a golpes. Ya han pasado 3 semanas y las autoridades no me dan respuestas de cómo va el caso. Los sospechosos aún siguen libres. Ayúdame a mostrar este caso a la opinión pública por favor para que las autoridades se vean obligadas a darme respuestas”.

“Según lo que cuenta la mamá del niño fue su nueva pareja con la que ella estaba. El ¿por qué? aún no lo sé, pero ya ha pasado mucho tiempo y lo peor es que no me dicen nada de cómo va el caso. Yo busco respuestas por todos lados y nadie me sabe decir nada y estoy desesperado”, con este mensaje de uno de mis seguidores a quien identificaré solo como Chris me desperté amanecí un día de estos.

El padre desesperado tenía razón

Comencé a indagar luego del mensaje de Chris y me di cuenta de que ese atroz crimen del que me hablaba ocurrió en la pequeña ciudad de Ramseur, en Carolina del Norte y que, en efecto, desde el 31 de agosto cuando el bebé fue ingresado de emergencia a un hospital infantil tras presentar múltiples lesiones físicas, nadie había sido apresado.

El menor falleció el 5 de septiembre a pesar de haber sido sometido a varias cirugías y de todos los esfuerzos del personal médico, pues las heridas externas e internas que sufrió eran demasiado severas. A pesar de su muerte, el caso parecía estar congelado porque las autoridades locales no ponían a nadie tras las rejas. Archivado como: Crónica Muere niño padrastro