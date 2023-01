Crónica: Alexis Castillo le dio guerra a la policía de Gwinnett

No hizo ningún efecto el Taser

Finalmente, el uniformado disparó y le impactó en la espalda al sospechoso, pero nada pasó. Le volvió a aventar una segunda descarga y a pesar de que hizo contacto con el cuerpo del hombre, tampoco fue suficiente para frenarlo. Siguió corriendo. De repente, logró alcanzarlo y se le tiró encima. Ambos cayeron al suelo y comenzaron a pelear.

“Como ya no tenía disponible mi Taser, por no sacar mi arma letal, me tocó hacer uso de la fuerza para someterlo porque el sospechoso me insultaba y estaba tratando de voltearse para pelar conmigo. Tuve que golpearle el rostro hasta que llegó mi compañero a apoyarme”, escribió en su reporte el oficial.