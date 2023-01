Toman drástica decisión

Decisión ‘revierte’ argumentos de Biden

EEUU no será el único país que enviará tanques

Estados Unidos enviará 31 tanques militares M1 Abrams a Ucrania, informaron el miércoles altos funcionarios, lo que revierte meses de persistentes argumentos del gobierno del presidente Joe Biden de que los tanques eran demasiado difíciles para ser operados y mantenidos por las tropas ucranianas.

La decisión sucedió poco después de que Alemania aceptó enviar 14 tanques Leopard 2 A6 de su propio inventario, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. Los alemanes no habían aceptado el envío de sus tanques por ‘temor’ a la ira de Rusia.

El gobierno había dicho que no enviaría los Leopard a menos que Estados Unidos pusiera los Abrams sobre la mesa, ya que no quería provocar la ira de Rusia sin que Estados Unidos comprometiera de forma similar sus propios tanques, de acuerdo con The Associated Press.

Los tanques tardarán “meses” en llegar a Ucrania e irán acompañados de unos vehículos blindados de recuperación llamados M88, que servirán para darles apoyo, adelantó una alta funcionaria estadounidense de acuerdo con lo publicado por Efe la mañana de este miércoles.