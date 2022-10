Aunque el jugador se encontró en posición de jugar, el equipo decidió que lo mejor sería que volviera al banco de los suplentes. Desde el comienzo de la temporada, el que fue ganador por cinco veces del balón de oro parece que ahora es relegado del equipo inglés; la decisión no dejó feliz a sus fanáticos, aunque conforme avanzaba el juego fue mejorando la perspectiva de los seguidores.

No es la primera vez que Ronaldo es enviado a la banca de los suplentes, por lo que las preguntas siguen surgiendo y más por los resultados obtenidos en la cancha. El Manchester City venció 6-3 al Manchester United, lo que causó que una gran parte de los fanáticos resaltaran que Ronaldo se salvó de la “humillación en la cancha”.

¡ENTRA COMO SUPLENTE! Uno de los jugadores más populares en el mundo, Cristiano Ronaldo, sorprendió a los fanáticos cuando se anunció que sería suplente durante el juego del Manchester United VS. Manchester City. La decisión que tomó el equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada sigue causando dudas y muchos cuestionamientos sobre el desempeño de CR7.

Cristiano Ronaldo suplente Manchester: ¿Se salvó de la ‘humillación’?

La humillación del primer derbi de Manchester de Erik ten Hag fue tan completa que decidió proteger a Cristiano Ronaldo de soportar la vergüenza de estar asociado con tal actuación, informó The Associated Press. Por esa razón, a los fanáticos les ‘agradó’ que el jugador estrella y ganador de cinco balones de oro estuviera en la banca de suplentes.

Una derrota por 6-3 ante el Manchester City en el Etihad el domingo halagó al United, con el suplente Anthony Martial disparando dos veces al final para agregar un mínimo de respetabilidad al marcador, declaró The Associated Press. Al no estar presente el portugués, el sector ofensivo estuvo conformado por el brasileño Antony y los ingleses Marcus Rashford y Jadon Sancho, informó BOLAVIP. Archivado como: Cristiano Ronaldo suplente Manchester