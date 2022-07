¿Estará presente en el amistoso del Manchester?

El futbolista sorprendió al revelar si jugará el partido

La noticia surge tras los rumores del contrato del futbolista

¡APARECERÁ EN PARTIDO AMISTOSO! El delantero, de 37 años de edad, Cristiano Ronaldo, sorprendió al anunciar que se unirá al partido amistoso que celebrará el próximo domingo el Manchester United. El futbolista rompió con una serie de rumores donde señalan que está en búsqueda de un nuevo equipo para la próxima temporada.

Por el momento, el futbolista se ha mantenido activo en redes sociales donde no ha dejado de compartir sus rutinas de ejercicio y las arduas horas de entrenamiento que lleva para mantener el buen físico al momento de estar en una cancha. Pero, ‘el rey’ del fútbol también ha dejado claro que una de sus prioridades es su familia.

¡EL DOMINGO SE CELEBRA AMISTOSO!

Cristiano Ronaldo espera volver a jugar para el Manchester United en el partido de exhibición del club el domingo contra el Rayo Vallecano en Old Trafford después de estar ausente del plantel de 21 jugadores del United que viajó a Noruega el viernes para un amistoso. El partido se celebra contra el Atlético de Madrid, indicó The Associated Press.

En respuesta a una publicación de Instagram que comentaba su omisión del equipo del United en Noruega, Ronaldo respondió con “domingo o rei joga” o “domingo, juega el rey”, declaró The Associated Press. La respuesta del delantero, causó enorme sorpresa y calma los rumores de la búsqueda de un nuevo equipo para esta temporada.