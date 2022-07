El cuatro veces campeón del mundo, ganó los títulos entre 2010 y 2013 con Red Bull, pero su última victoria fue con Ferrari en 2019. Su mejor resultado esta temporada con Aston Martin es sexto, indicó The Associated Press. El hombre, de 35 años de edad, señaló que le dio vueltas a la idea de retiro durante algún tiempo, por lo que decidió que era momento de dar el siguiente paso.

¿Por su familia?

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1, declaró que sus objetivos de vida ya han cambiado y considera que estar en un equipo requiere de enfoque y compromiso que, en la actualidad, se ve desplazado por otro tipo de deseos. El piloto declaró que desea ver crecer a sus hijos, poder pasar tiempo de calidad a su lado y ya no tener que despedirse en cada viaje que realiza por las carreras.

“Comprometerme con mi pasión como lo hice y como creo que es correcto, ya no va de la mano con mi deseo de ser un gran padre y esposo. La energía que se necesita para volverse uno con el auto y el equipo para perseguir la perfección, requiere enfoque y compromiso. Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos, a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarlos cuando se caigan, escucharlos cuando me necesiten, no tener que despedirnos y lo más importante, poder aprender de ellos y dejar que ellos me inspiren”.