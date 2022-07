Una buena noticia dentro del caos que ha representado la prohibición del aborto, es que al menos ocho estados, las autoridades no pueden proceder legalmente en contra de las personas que abortan; por eso, muchas de ellas han declarado su intención de recurrir a la compra de pastillas para abortar y pasar el proceso en la comodidad de su hogar bajo la supervisión de un familiar cercano en caso de que se presente alguna complicación.

Con la derogación de la ley Roe vs. Wade, cualquier persona o profesional médico que participe en un aborto podría enfrentar hasta 15 años en prisión. Si bien esto supone un riesgo para todas las partes involucradas, esto no quiere decir que las personas embarazadas que deseen abortar se deben quedar sin opciones. Hasta e momento, aún es posible comprar pastillas para abortar provenientes de otros países, hecho que aunque supone un riesgo, podría ser la respuesta para tener un aborto seguro.

Hoy, millones de personas en Estados Unidos han alzado la voz para que las autoridades reconsideren esta decisión del aborto en EEUU, y han hecho un llamado a la sociedad para continuar promoviendo la autonomía de las personas en edad reproductiva y que estas no sean que estas sean perseguidas por la ley en caso de requerir un aborto. Conoce cuáles son las opciones más viables para practicarte un aborto a partir de junio de 2022:

El pasado viernes 24 de junio, con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Suprema Corte de Estados Unidos derogó la ley conocida como Roe Vs. Wade, que había estado en vigor desde 1973 y bajo la cual se garantizaba el derecho a abortar sin penalización alguna.

La buena noticia es que esto solo se trata de un rumor, y millones de personas en Estados Unidos, tanto en redes sociales como en medios convencionales, han ofrecido sus hogares para recibir a quienes desean abortar y no pueden hacerlo de forma segura en sus lugares de residencia.

Esta práctica no es nueva; desde hace varias décadas, miles de mujeres han viajado a estados donde el aborto es legal para evitar cualquier tipo de repercusuión. Después de que la Suprema Corte eliminara el derecho constitucional al aborto, se ha especulado que entrarán en vigor ciertas medidas para evitar que las personas viajen a otros estados o para castigarlas a su retorno en caso de haber abortado en otro estado.

Para las personas embarazadas que requieren practicarse un aborto y que no desean exponerse a posibles repercusiones, otra opción viable es la de viajar a países donde esta práctica se realiza de manera segura y bajo supervisión médica, como lo es Canadá.

¿Es probable que se proceda el aborto en EEUU de forma segura?

Varias organizaciones han recomendado a las personas en edad reproductiva que puedan requerir de un aborto en algún momento, abastecerse de Misoprostol y de Mifrepistona, una combinación de medicamentos requerida para ponerle fin a un embarazo de, máximo, 11 semanas.

Con la prohibición del aborto, se supone más complicado acceder a estos medicamentos, pero varias organizaciones han declarado que cuentan con los medios para continuarla enviando y administrando de forma relativamente segura, toda vez que se han reportado muy pocos incidentes de casos adversos durante el uso tanto de Misoprostol como de Mifrepistona. Recuerda que si necesitas practicarte un aborto, existen opciones viables para atravesar por este proceso, como lo es comprar pastillas abortivas o visitar ciudades o países donde no existe la penalización ni repercusiones legales. No olvides consultar los lineamientos de cada estado para informarte y tomar una decisión que no represente un riesgo ni para tu salud, ni para tu autonomía.