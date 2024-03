¿Cómo funcionaría la Ley SB4 de Texas para detener y deportar a inmigrantes?

¿Un polémico proyecto en Ley?

Su breve período de vigencia -de esta ley- no resultó en ninguna detención, especificó The Associated Press.

Pero sus críticos, incluido el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, temen que pueda conducir al encasillamiento racial y a la separación de familias.

La suspensión de la ley ha suscitado un intenso debate sobre su constitucionalidad y sus implicaciones prácticas.

Por un lado, el Departamento de Justicia, expertos jurídicos y grupos defensores de los derechos de los migrantes argumentan que la ley entra en conflicto.