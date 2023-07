“Dije esto no es una dieta ni ejercicio ahora una semana; esto es de por vida porque este es mi templo, es mi herramienta de trabajo y ahí fue que yo hice el switch mental. Primero fue mental, dije ok, esto es así, así, así. Tengo que comer bien siempre, tengo que seguir enfocada en el entrenamiento para siempre, verlo como una meta que nunca se va a acabar y así es que realmente yo me enfoqué”, dijo Clarissa sobre su cambio de vida.

Ante las constantes críticas recibidas, Clarissa ha decidido romper el silencio sobre su peso, y da a conocer que la pérdida de masa corporal no se debe a una dieta, si no a un cambio de vida más saludable. Cabe recordar que hace unos meses confirmó su separación con el que sería su esposo Vicente Saavedra.

Clarissa Molina habla sobre su delgadez

De igual manera, dio a conocer que en esta nueva etapa de su vida ha comenzado con el ejercicio: “Comencé a entrenar, entrenar, entrenar, hasta llegar al punto que estoy hoy que estoy como que fit, ¡estoy feliz! Como lo que me da la gana, gracias a Dios”, mencionó la dominicana, según Diario Libre.

“Igual, me encanta comer. La gente piensa que yo no como pero sí como de todo, lo que pasa que en el entrenamiento le doy bien duro para poder balancear y, por supuesto, tener la figura que uno se sienta bien con uno mismo. Al final del día, tú tienes que sentirte bien con tu propia piel, pero no es pasar hambre, no es tomar pastillas para perder peso, sino es algo más de la mente”, agregó. Archivado como: Clarissa Molina delgadez