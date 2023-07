Mujer descubre a su esposo con amante saliendo de motel

Miles de usuarios han visto el video del momento en el que una mujer enfrenta a su esposo quien iba saliendo del motel en compañía de su amante. Los comentarios no se hicieron esperar y de inmediato dejaron sus opiniones al respecto, pues la situación fue muy escandalosa.

La usuaria de TikTok desató su enojo y por el hueco de la ventana tomó a la mujer que acompañaba a su esposo del cabello y comenzó a agredirla. El marido infiel trató de calmar a su esposa, pero no logró mucho y todo quedó grabado.

“Ábreme o te reviento las cara, no tienes vergüenza”, dijo la mujer después de que bajó del taxi y se acercó al auto de su pareja para atacar a la amante , quien le pedía que se comportara, sin embargo, la mujer ya se encontraba enfurecida.

Mujer esposo amante motel: Comentarios divididos

Todo esto ocurrió en Perú, los comentarios se dividieron, pues algunos no estuvieron de acuerdo con que la esposa agrediera a la amante. Otros decían que había hecho lo correcto. “Por qué no le jalan de las greñas al infiel? La mujer no tiene nada que ver”;

“jaja todos diciendo que eso es rebajarse , Pero nadie entiendo la furia que deber tener la chicas está bien que se desquite . “Ya me imagino al señor taxista jajaja con los nervios de que no se le pierda de vista el carro”. VER VIDEO AQUÍ.